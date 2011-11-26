10 депутатів міськради перейшли до Партії регіонів

У Ніжині 10 депутатів міськради вступили до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати повідомили під час прес-конференції у Чернігівському експертному клубі «Чиста політика», зазначивши, що основною метою такого кроку є «об’єднання заради громади міста».

Депутати, котрі увійшли до Партії регіонів, представляють 10 округів Ніжина та були висунуті різними політичними силами, (Партія зелених, ВО «Батьківщина», «Сила та честь», Ліберальна партія України).

Перший заступник голови Чернігівської обласної організації Партії регіонів Анатолій МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що крок депутатів зроблено заради об’єднання Ніжинської міської ради, спрямування її роботи у конструктивне для міста русло. «Я думаю, що це лише початок. Це має стати прикладом і для депутатів інших рад Чернігівщини та України в цілому. Досить блокувати трибуни заради політичної риторики. Час об’єднуватись довкола конкретних справ на користь людей», - сказав А.МІРОШНИЧЕНКО. Також він підкреслив, що двері Партії регіонів відкриті і для нових членів, які несуть конструктивні ідеї та готові працювати.

Депутати Ніжинської міськради, у свою чергу, назвали свій крок абсолютно свідомим та зваженим. За словами депутата Григорія ОЛІЙНИКА, вступ до Партії регіонів дає можливість брати безпосередню участь у процесі прийняття важливих рішень для Ніжина ще до винесення їх на розгляд міської ради. Щоправда, депутат зауважив, що рішення не будуть суперечити рішенням Партії регіонів на центральному та обласному рівнях.

Голова Ніжинської міської організації Партії регіонів, секретар Ніжинської міської ради Олег КІРСАНОВ повідомив, що незабаром буде прийнято рішення про вступ нових членів і до фракції.

Ніжинська міська рада налічує 50 депутатів, представлено 12 політичних сил. До переходу депутатів у Партію регіонів, найчисленнішими були представники ВО «Батьківщина» (16 депутатів). Партії регіонів у раді мала 6 депутатів.