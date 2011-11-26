УНП: метою російських спецслужб є відторгнення Криму від України

Кримська організація Української народної партії вимагає від Служби безпеки України провести офіційне розслідування заяви лідера Меджлісу кримських татар Мустафи ДЖЕМІЛЄВА про плани спецслужб Росії з дестабілізації ситуації в автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, з такою заявою виступив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН.

О.ФОМУШКІН стверджує, що основна мета російських спецслужб, які, за словами М.ДЖЕМІЛЄВА, розробили план із дестабілізації ситуації в Криму та обрання проросійськи налаштованого глави Меджлісу, – це відторгнення Криму від України.

«Українська народна партія неодноразово заявляла, що в Криму діє розгалужена мережа агентів, які безпосередньо контролюють діяльність більшості російських шовіністичних партій та організацій півострова і роблять усе можливе для розпалювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі. Тепер факт засилля в Криму російських шпигунів і провокаторів підтвердив і Меджліс», - зауважив О.ФОМУШКІН.

Він переконаний, що «встановлення контролю за Меджлісом – лише частина плану російських спецслужб» і стверджує, що дестабілізація ситуації в Криму має спричинити загальне вороже ставлення один до одного всіх етносів півострова, в першу чергу – українців, росіян і кримських татар.

«Російський сценарій має завершитися перетворенням перлини України і Європи на порохову діжку, звідки тікатимуть етнічні українці й татари, і таким чином Крим перетвориться на повністю російський регіон», - наголосив О.ФОМУШКІН.

Він зауважив, що СБУ зобов’язана відреагувати “на ворожу діяльність спецслужб інших держав, спрямовану на відторгнення частини території України, адже це входить у її безпосередні функції”.

“Сьогодні ж Служба безпеки України в Криму обмежується спільними «іграми» з Федеральною службою безпеки Росії із затримання віртуального хулігана, який нібито погрожував першим особам російської держави», - наголосив О.ФОМУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в інтерв'ю газеті “День” М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що спецслужби Росії розробили план з дестабілізації ситуації в Криму та обрання проросійськи налаштованого глави Меджлісу.

За його словами, причиною цього є те, що кримські татари нібито становлять велику небезпеку для Росії, тому що перешкоджають намірам зробити Крим частиною Росії. “І оскільки головним противником цього задуму виступає Меджліс кримськотатарського народу, вони ставлять своїм завданням розділити кримських татар, усунути голову Меджлісу й включити в його склад проросійськи налаштованих, керованих із Росії активістів, які в майбутньому сприятимуть цьому процесу”, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.