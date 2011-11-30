Найголовніший суд на виборах очолив вихідець з Донецька

Вища рада юстиції затвердила призначення судді Ігоря ТЕМКІЖЕВА головою Вищого адміністративного суду України.

Як повідомляє "Закон і Бізнес", таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ВРЮ.

Подання до Вищої ради юстиції щодо призначення І.ТЕМКІЖЕВА головою ВАСУ було внесено Радою суддів адміністративних судів 24 листопада.

Як відомо, саме Вищий адміністративний суд України розглядатиме всі "справи про вибори" під час наступної компанії.

Як повідомляв УНІАН, І.ТЕМКІЖЕВ був обраний суддею ВАСУ згідно з постановою Верховної Ради від 17 листопада, а відповідно до наказу Вищого адмінсуду від 22 листопада був зарахований до штату.

На засіданні зборів суддів Вищого адміністративного суду І.ТЕМКІЖЕВА ввели до складу четвертої судової палати, до постійної колегії № 9.

І.ТЕМКІЖЕВ народився в Донецьку.

З грудня 2010 року він обіймав посаду голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду, а до цього очолював Господарський суд Донецької області.