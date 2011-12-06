Наливайченко їде на конгрес ЄНП

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на запрошення голови Європейської народної партії Вілфріда МАРТЕНСА візьме участь у 20-му щорічному конгресі ЄНП, який відбудеться у Марселі 7-8 грудня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії та нагадали, що «Наша Україна» з 2005 року має статус спостерігача у Європейській народній партії.

Під час конгресу В.НАЛИВАЙЧЕНКО долучиться до обговорення актуальних політичних питань Європи, а також проведе ряд двосторонніх зустрічей із ключовими політиками країн Європейського Союзу і країн-партнерів.

ЄНП є найбільшою і найвпливовішою політичною силою на Європейському континенті. До її складу входять 74 партії із 39 країн, 17 глав країн - членів ЄС і 6 глав держав, які не є членами ЄС, 13 членів Єврокомісії. Партія має найбільшу фракцію у Європарламенті.

До лав ЄНП, зокрема, входять канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Президент Європейської ради Герман ван РОМПЕЙ і Президент Європейського парламенту Єжі БУЗЕК.