Нардепи зайшли у глухий кут

Представники депутатських фракцій і груп не знайшли компромісу у питанні розблокування сьогоднішньої роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА з посиланням на спікера Володимира ЛИТВИНА.

За словами О.ЧОРНОЇ, під час Погоджувальної ради пропонувалося винести на сьогоднішнє засідання законопроект, на розгляді якого наполягають представники опозиції - щодо декриміналізації низки статей Кримінально-процесуального кодексу, що б дозволило вирішити питання відносно звільнення Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, представники опозиції наполягають на тому, аби їм були надані гарантії, що відповідний законопроект буде підтримано.

На думку голови ВР, такі вимоги свідчать про те, що для опозиції головним є сам процес блокування, а не пошук компромісу, оскільки навіть якщо законопроект не буде підтримано, можна і далі шукати вихід з даної ситуації.

Під час консультацій також обговорювалося питання про створення тимчасової спеціальної комісії з розслідування обставин загибелі учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадія Коноплева. Було вирішено, що парламент повернеться до розгляду цього питання у п’ятницю, 9 грудня, після заслуховування інформації міністра внутрішніх справ України.

Крім того, обговорювалося питання переходу на електронний обіг документів у Верховній Раді, а також розгляду законопроекту відносно функціонування БТІ та реєстрації права на власність.