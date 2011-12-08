У БЮТі вже кажуть, що Кириленко виконував завдання - тестував ПР

Заява Івана Кириленка про готовність БЮТу голосувати за непопулярні рішення була тестом для Партії регіонів.

Про це заявив депутат від БЮТ Андрій Сенченко в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на питання, чи не пов`язана зміна глави фракції БЮТ в парламенті з висловлюваннями Івана Кириленка, який раніше обіймав цю посаду, про готовність співпраці з владою, він сказав: "Немає ніякого причинно-наслідкового зв`язку".

"Ми обговорювали питання про те, що нам важливо було зрозуміти: чи є хоча б якісь зрушення в мізках на Банковій з точки зору Тимошенко", - розповів Сенченко.

"Нам дуже важливо було протестувати. Ми це не можемо зробити безпосередньо, тому протестували через фракцію Партії регіонів: ось якщо їх за губу смикнути і якась вібрація з`являється, ми розуміємо, що є якась перспектива, хоч щось у них в голові там ворухнулося в бік здорового глузду", - уточнив депутат.

"Що ми побачили? Для них Тимошенко на волі страшніше, ніж втрата грошей, які вони вже у себе в кишені порахували", - підсумував він.

Як відомо, у середу стало відомо, що Іван Кириленко подав у відставку з поста лідера фракції "БЮТ-Батьківщина".

Офіційно Кириленко пояснив свою відставку тим, що він хоче зосередитися на роботі у виборчому окрузі, за яким він закріплений, напередодні парламентської виборчої кампанії.

У вівторок Іван Кириленко заявив, що фракція готова голосувати за непопулярні провладні рішення в обмін на декриміналізацію статті Тимошенко.

Пізніше фракція "БЮТ-Батьківщина" заявила, що це його особиста думка.

Українська правда