Регіонали вражені: це ж треба додуматися, такі гроші заплатити!

Народний депутат України V скликання, лідер Кримської республіканської організації Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ вважає, що сьогодні розгортається «брудна» кампанія проти «регіоналів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Сьогодні, ми бачимо, що розпочинається брудна кампанія проти нас. Коли вийшов альбом «Рік Януковича при владі», і тут же в західних регіонах України з`явився такого самого за форматом, (це ж треба додуматися, такі гроші заплатити!), але написано «Останній рік влади Януковича». Тобто брудна фальсифікація, вже пішли такі PR–технології», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, це свідчить про те, що «ця виборча кампанія буде гранично брудною, і вона вже розпочалася».

Він також зазначив, що Партія регіонів як і раніше не підтримує проведення дострокових парламентських виборів. «Ми цих виборів не хотіли, нас в них затягли. З нашого боку все підготовлено, щоб вмазати цього разу ще міцніше, ніж у перший раз», – запевнив В.КИСЕЛЬОВ.

Крім того, на думку народного депутата, зберігається загроза зриву виборів, оскільки «списки «Нашої України» юридично не обнулені, і Центральна виборча комісія це питання не розглядала». «Це свідчить про те, що в будь-яку хвилину ті, хто будуть незадоволені результатами виборів, підуть до суду. Сьогодні ситуація дуже загрозлива, держава витратить гроші, люди знову сходять на дільниці, а потім розпочнеться те, що вже ми мали з одними виборами», – переконаний лідер кримських регіоналів.