Бютівці залишили варту у ВР і поїхали до Тимошенко

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу Верховної Ради, однак завтра обіцяють продовжити блокування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Юрій ОДАРЧЕНКО.

«Фракція вирішила продовжувати блокування завтра, бо ми не маємо ніяких сигналів від правлячої більшості про те, що вони готові йти на певні поступки», - сказав він.

За його словами, депутати від «БЮТ-Батьківщини» зараз покидають сесійну залу, аби вже завтра зранку знову заблокувати роботу ВР.

Крім того, він повідомив, що БЮТівці їдуть зараз до Лук’янівського СІЗО, оскільки досі триває судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, що фракція робитиме, якщо представники більшості завтра випередять опозиціонерів і самі заблокують трибуну і президію ВР, Ю.ОДАРЧЕНКО сказав: «Будемо блокувати тоді разом».

Депутати від БЮТ покинули сесійну залу о 18.30.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання Верховної Ради України не відбулося. Вранці депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу ВР, вимагаючи декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.