Попов обіцяє столичним підприємствам «підганяти» держзамовлення

Столичні підприємства забезпечать держзамовленнями

Міська влада бачить своє завдання в тому, щоб забезпечити роботою працівників київських підприємств у міру можливостей. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, заявив голова КМДА Олександр Попов під час зустрічі з колективом ДАХК «Артем».

Зокрема, Олександр Попов дав доручення підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо забезпечення завантаження виробничих потужностей промислових підприємств державної форми власності, розташованих у Києві, держзамовленням мінімум на 30%. І пообіцяв столичним підприємствам пріоритетне право на держзамовлення від міста.

Саме на вас завжди трималася економіка і підприємства, і міста в цілому. Тому столична влада бачить своє завдання в тому, щоб покращити ваше економічне становище. Ми взяли курс на стимулювання розвитку міської промисловості. Київські виробники матимуть пріоритетне право на державні замовлення від міста», – повідомив Олександр Попов.

За його словами, столичні підприємства, які виробляють медичну техніку та техніку для інвалідів, особливо цікавлять міську владу. Продукція цих підприємств дуже потрібна міським лікарням, і влада повинна задовольнити їхні потреби. Адже підвищення якості медичного обслуговування є пріоритетом міської політики.

ДАХК «Артем» – одне з найбільших виробничих підприємств Києва – лідер не тільки машинобудівної (авіабудівної) галузі України, але й великий виробник товарів народного вжитку.

Крім того, декілька структурних одиниць холдингу спеціалізуються на виробленні товарів для людей з обмеженими можливостями. На підприємстві виробляються підйомні пристрої для інвалідів, які допоможуть створити у місті «безбар’єрне середовище» для людей з особливими потребами.