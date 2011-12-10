Азаров посварився з Януковичем та закладає в бюджет газ по $400?

Проект міждержавної українсько-російської «газової» угоди у ситуації абсолютної втаємниченості, без прізвищ та імен, передано на розгляд і затвердження керівництву Росії та України.

За інформацією ZN.UA, у понеділок, 5 грудня, відбулася двогодинна розмова президента України Віктора Януковича з прем’єром Миколою Азаровим, після якої Микола Янович повернувся у Кабмін шалено роздратованим і розтривоженим: прем’єр України не бажає брати на себе відповідальність за «здачу» української газотранспортної системи (ГТС).

У середу, 7 грудня, на засіданні Кабінету міністрів прем’єр М.Азаров дав розпорядження готувати «найжорсткіший варіант» державного бюджету-2012 з ціною імпортованого газу не менш як 400 дол. за 1000 кубометрів і вносити такий документ на розгляд Верховної Ради. Це може означати, що на українсько-російському газовому фронті, де анонсувалася близька «мирова угода», виникли певні ускладнення.