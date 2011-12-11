У Придністров'ї обирають президента

У Придністров'ї розпочалося голосування на виборах президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Як повідомив журналістам голова ЦВК Петро Денисенко, голосування проходить на 259 виборчих дільницях.



У виборах президента ПМР беруть участь шість кандидатів: голова Верховної ради Анатолій Камінський, екс-спікер придністровського парламенту Євген Шевчук, голова Придністровської Комуністичної партії Олег Хоржан, чинний глава Придністров'я Ігор Смирнов, депутат Верховної ради, лідер партії "Прорив" Дмитро Соїн, а також політолог і журналіст Андрій Сафонов.



Планується, що основна боротьба розгорнеться між нинішнім главою Придністров'я І.Смирновим, який очолює невизнану ПМР більше 20 років і балотується на п'ятий президентський термін поспіль, і головою парламенту республіки, лідером партії "Оновлення" А. Камінським. При цьому І.Смирнов втратив підтримку Москви, його сина та невістку звинуватили у великому розкраданні з російської гуманітарної допомоги. Проти Олега Смирнова Слідчий комітет Росії порушив кілька кримінальних справ. Натомість на підтримку А. Камінського висловилися представники "Єдиної Росії". Офіційні особи РФ, у тому числі голова адміністрації Медведєва, міністр закордонних справ і посол Росії в Молдові неодноразово заявляли, що І.Смирнову час іти.



І.Смирнов зі свого боку заявив, що вирішив балотуватися на черговий президентський термін всупереч порадам і волі Москви і що готовий піти з поста президента відразу ж після визнання незалежності ПМР.



ЦВК планує оголосити попередні підсумки виборів 12 грудня.



Одна з особливостей нинішніх виборів президента ПМР, зауважує РосБізнесКонсалтинг, в тому, що вперше всі виборчі дільниці мають камери відеоспостереження, а також обмежена можливість використання мобільних телефонів. Зокрема, всі дзвінки, як членам виборчої комісії, так і виборцям, дозволено здійснювати тільки за 5 м від дільниці. На виборчій дільниці користуватися мобільним телефоном можна буде лише голові дільничної виборчої комісії.