Янукович-молодший зареєстрував свій перший законопроект

Народний депутат України Віктор ЯНУКОВИЧ (молодший) разом з двома співавторами - депутатами Миколою КОМАРОМ та Василем ХАРОЮ (всі з Партії регіонів) - зареєстрував свій перший законопроект у Верховній Раді.

Законопроект міститься на офіційному сайті Верховної Ради України.

Проектом Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати)” передбачається, зокрема, доповнити статтю 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначенням суми штрафу за несвоєчасну виплату зарплат, пенсій та стипендій – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроектом пропонується доповнити статтю 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” положенням про те, що в колективному договорі мають обов’язково міститися зобов’язання щодо здійснення виплати заробітної плати у першочерговому порядку, а інших платежів – лише після виплати зарплати.