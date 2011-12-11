Чорнобильці заявляють, що їх тероризує міліція

У Донецьку чорнобильці, які беруть участь в акції протесту біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду, заявляють, що їх «тероризує» міліція.

Про це сказав кореспонденту УНІАН один із членів ініціативної групи чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ.

За його словами, «учора весь день співробітники міліції нас тероризували: просили, щоб ми написали пояснювальні, що кожен з нас ображав працівників управління Пенсійного фонду».

«Виконуючий обов'язки начальника управління Пенсійного фонду України у Донецькій області (Олег ВАТУЛІН) написав заяву на ім'я начальника міліції про те, що ми ображали працівників Пенсійного фонду, які виходять з будівлі кожні дві години і роз'яснюють наше щастя: що 100 рублів набагато краще отримувати, ніж 1000 рублів, - пояснив чорнобилець. - І працівники міліції проводили слідчі дії».

В.СУМАРОКОВ зазначив, що у п'ятницю, 9 грудня, в наметовому містечку перебувало близько 300-400 чоловік, які говорили про працівників Пенсійного фонду «все, що думали, тут приховувати нічого».

«Але найголовніше – ми просили: навіщо ви знущаєтеся з нас. Якщо ви працівники Пенсійного фонду, то приймайте людей у приміщенні, у кабінетах фонду, не бродіть серед нас, не збурюйте людей. А вони ображаються», - сказав В.СУМАРОКОВ.

За його словами, співробітники міліції пообіцяли «по кожному протоколу порушити або адміністративну, або якусь справу, і накласти мінімальний штраф 170 грн.», але учасники акції відмовилися підписувати протоколи.

«Ми відмовилися підписувати, і на цьому розійшлися. А наш член ініціативної групи Олександр ПУЧКОВ їм написав заяву, що ніхто нікого не ображав», - додав В.СУМАРОКОВ.

Він також повідомив, що ніч у наметовому містечку минула спокійно, а «сьогодні ніхто поки що не приходив».