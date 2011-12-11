Труна загиблого чорнобильця опинилася в центрі скандалу

У Донецьку чорнобильці, які протестують проти скорочення пенсійних виплат, наполягають, що домовину загиблому 27 листопада під час розгрому і демонтажу намету Геннадію Конопльову оплатили вони, а не місцева влада.

Про це сказав УНІАН член ініціативної групи протестуючих чернобильців, помічник народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ Володимир ДЕРКАЧ.

За його словами, увечері 6 грудня, коли на зустріч з протестувальниками приїхав замість Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, він, В.ДЕРКАЧ, сказав губернаторові, що за домовину і ритуальні послуги на похороні Г.Конопльова сплатили чорнобильці.

В.ДЕРКАЧ наголосив, що ще тоді заявив А.ШИШАЦЬКОМУ, що інформація про те, що місцева влада повністю оплатила похорон Г.Конопльова, «м'яко кажучи, неправдива» і відзначив, що не знає, хто купував ту домовину, яку порожньою учасники акції в день похорону носили до Донецької міськради.

За словами В.ДЕРКАЧА, у нього є і оплачена квитанція від 28 листопада за ритуальні товари (на суму близько 10 тис. грн.), яка доводить правдивість його слів.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на прес-конференції А.ШИШАЦЬКИЙ спростував інформацію про те, що партія «Батьківщина» оплатила похорон Г.Конопльова, і заявив, що все це зробили місцеві органи влади.

«Те, що в БЮТ оплатили похорон – це не відповідає дійсності. Місцева влада допомагала і займалася похороном, і мій заступник Валерій ЛУКАШЕНКО особисто брав участь у ньому», - заявив губернатор. А.ШИШАЦЬКИЙ тоді додав: «Я так розумію, що, мабуть, БЮТ оплатив цю ходу вулицями з порожньою домовиною, ці показові виступи».