У БЮТ кажуть, що не ведуть таємних переговорів з владою
22:51, 11 грудня 2011Політика
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Кириленко певен і в Турчинові, і в Кожем'якіну
Колишнійлідерфракції"БЮТ-Батьківщина" ІванКириленкоспростовуєінформаціюпро таємні переговориїї представників звладою.
"Якатегорично цеспростовую, -сказаввінвінтерв'юРадіо "Свобода", відповідаючина запитання.- Нашілідери -ні ОлександрТурчинов,ні АндрійКожем'якін- невелизакулісніпереговори,якімоглиб зашкодитиінтересамТимошенко, нашоїполітичноїсили, держави.Ящеразспростовую, що цілюдимоглизашкодитиінтересамнашого лідера,яка перебуває у в'язниці.Можливо,я не всезнаю.Алесепаратніпереговориу своїхякихоськориснихінтересах -це категоричнонеможливо", -стверджуєКириленко.
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