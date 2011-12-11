У БЮТ кажуть, що не ведуть таємних переговорів з владою

Кириленко певен і в Турчинові, і в Кожем'якіну

Колишнійлідерфракції"БЮТ-Батьківщина" ІванКириленкоспростовуєінформаціюпро таємні переговориїї представників звладою.



"Якатегорично цеспростовую, -сказаввінвінтерв'юРадіо "Свобода", відповідаючина запитання.- Нашілідери -ні ОлександрТурчинов,ні АндрійКожем'якін- невелизакулісніпереговори,якімоглиб зашкодитиінтересамТимошенко, нашоїполітичноїсили, держави.Ящеразспростовую, що цілюдимоглизашкодитиінтересамнашого лідера,яка перебуває у в'язниці.Можливо,я не всезнаю.Алесепаратніпереговориу своїхякихоськориснихінтересах -це категоричнонеможливо", -стверджуєКириленко.

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