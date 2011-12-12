Луценко публічно звернувся до Януковича

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і генерального прокурора Віктора ПШОНКУ розглянути питання відставки першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА за порушення ним презумпції невинуватості особи та прихований тиск на суд.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою публічною заявою Ю.ЛУЦЕНКО звернувся сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва, коментуючи інтерв’ю Р.КУЗЬМІНА газеті «Комсомольская права в Украине», в якому заступник генпрокурора заявив, що «ЛУЦЕНКО скоїв злочини і має за них відповідати».

«Прошу мою заяву розглядати як публічне звернення до Президента В.ЯНУКОВИЧА з метою розглянути питання відставки Рената КУЗЬМІНА. Крім того, звертаюсь до генпрокурора ПШОНКИ ініціювати відставку Р.КУЗЬМІНА за грубе втручання в діяльність суду та порушення презумпції невинуватості», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день жоден український суд не підтвердив його вини. «Головний «швець», який сфабрикував справи ЛУЦЕНКА, ТИМОШЕНКО, ІВАЩЕНКА, КОРНІЙЧУКА, робить неприпустимі заяви», - наголосив екс-міністр.

Крім того, коментуючи сьогоднішню неявку до зали судового засідання колишнього начальника господарського департаменту МВС Василя ШЕЛУДЬКА, допит якого було розпочато на минулому судовому засіданні, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що органи прокуратури відшукують різні методи, щоб свідки не з’являлися до суду і не давали покази, оскільки «справа ЛУЦЕНКА розвалюється».

За словами екс-міністра, за наявною в нього інформацією, десятки свідків написали заяви під тиском Служби внутрішньої безпеки МВС про відмову давати покази в судовому засіданні, а лише обмежитися оголошенням їхніх показів, які вони дали на досудовому слідстві.

Наразі суд, заслухавши думки сторін учасниць процесу щодо неможливості за відсутністю свідка, допит якого розпочався, продовжувати судове засідання, пішов до нарадчої кімнати.