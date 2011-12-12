Свідка у справі Луценка доставлять до суду примусом

Печерський районний суд Києва, у провадженні якого перебуває кримінальна справа стосовно екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, ухвалив рішення про примусову доставку до суду колишнього керівника господарського управління МВС Василя ШЕЛУДЬКА, який є свідком у справі і з невідомих причин не з’явився сьогодні на судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Він зазначив, що оскільки допит В.ШЕЛУДЬКА розпочався 24, 28 листопада і сьогодні мав бути продовжений, але про причини неявки свідок не поінформував суд, то з урахуванням цього суд «вважає за необхідне застосувати до свідка ШЕЛУДЬКА примусовий привід в суд на 10.45 13 грудня».

Виконання рішення суду покладено на МВС України, контроль за забезпеченням судового рішення – на Генеральну прокуратуру України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи неявку до зали судового засідання свідка В.ШЕЛУДЬКА, заявив, що органи прокуратури відшукують різні методи, щоб свідки не з’являлися до суду і не давали покази, оскільки «справа ЛУЦЕНКА розвалюється».