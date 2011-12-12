Круглий стіл «Бюджет-2012: нові акції протесту чи підйом економіки?»

У вівторок, 13 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Бюджет України-2012: нові акції протесту чи підйом економіки?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Аналіз основних положень бюджету країни на 2012 рік (курс гривні по відношенню до іноземних валют, ціна на російський газ, рівень інфляції).

2. Кому вигідний бюджет країни в поточній редакції?

3. Чи буде знижено рівень соціальних виплат?

4. Чи допоможе експеримент Кабміну за непрямою оцінкою доходів громадян заощадити бюджетні кошти?

Учасники круглого столу:

1. Лілія ГРИГОРОВИЧ – народний депутат України (НУ-НС).

2. Ігор УМАНСЬКИЙ – колишній перший заступник міністра фінансів України.

3. Олексій ЛЕЩЕНКО – віце-президент Gorshenin Group.

4. Представник Партії регіонів.

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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).