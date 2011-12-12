Фірташ каже, що не є власником «Таврії»

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ надає підтримку футбольному клубу «Таврія» (Сімферополь) впродовж шести років, але не є його власником.

Про це йдеться в коментарі прес-служби Д.ФІРТАША, переданому УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, в 2005 році колишній прем`єр-міністр Автономної Республіки Крим Сергій КУНІЦИН звернувся до акціонера двох великих кримських заводів Д.ФІРТАША з проханням підтримати команду «Таврія», яка знаходилася в тяжкому матеріальному становищі. Завдяки підтримці Д.ФІРТАША, команда вийшла з кризової ситуації. Також бізнесмен надав допомогу у відновленні тренувальної бази.

Д.ФІРТАШ заявив: «Я - акціонер двох великих підприємств на півночі Криму. І я бачу, наскільки важлива футбольна команда «Таврія» для кримчан різних поколінь. Вони пишаються клубом, який став першим чемпіоном України з футболу в 1992 році і завоював Кубок країни в 2010 році».

«Футбол – це спорт, який об`єднує людей, піднімає їхній дух, дає позитивні емоції і привід для гордості за своє місто і свою країну, пропагує здоровий спосіб життя. Я підтримую те, що важливе для оточуючих мене людей», - зазначив бізнесмен.

*** За даними сайту football.ua, С.КУНІЦИН цього року кілька разів називав Д.ФІРТАША засновником, власником і головним спонсором клубу, а наприкінці листопада повідомив про його плани придбати і реконструювати сімферопольський стадіон "Локомотив".

ФК «Таврія» (раніше – “Авангард”) заснований у 1958 році. У 1992 році команда стала першим чемпіоном України з футболу, в 2010 році виграла кубок країни, утім протягом решти всіх років у регулярному чемпіонаті не піднімалася вище 5 місця. У нинішній першості іде на 8 місці із 16 команд, а минулий чемпіонат завершила на 7 місці.

ПАТ «ФК Таврія» в 2010 році скоротило чистий дохід на 2,1% – до 11,2 млн. грн, а чистий прибуток знизився втричі – до 0,74 млн. грн.

Згідно даним ДКЦПФР, найбільшими акціонерами товариства на жовтень 2011 року були три фізичні особи, якими належало відповідно 55,086%, 31,8786% і 10,8644%, і останні п`ять кварталів такий розподіл капіталу був незмінним.