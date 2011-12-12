Екс-голова СБУ: у 2005 році справи проти Тимошенко закрили протизаконно

Колишній керівник Служби безпеки України Ігор СМЕШКО вважає, що в 2005 році кримінальні справи стосовно Юлії ТИМОШЕНКО були закриті протизаконно. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине»від 12 грудня 2011 р.

Зокрема, І.СМЄШКО зазначив, що «в 1997-2000 рр. розвідорган України, яким я керував, за вказівкою Президента Леоніда КУЧМИ сприяв Генпрокуратурі в розслідуванні справ Павла ЛАЗАРЕНКА. Як відомо, врешті-решт, він постав перед судом у США і був визнаний винним. До Юлії Володимирівни було багато запитань, пов`язаних з її співпрацею з П.ЛАЗАРЕНКОМ. Але на той час вона мала статус народного депутата і не співробітничала зі слідством. У 2005 році справи проти неї були закриті. Протизаконно, як я вважаю».

На зауваження журналіста про те, що є сенс провести тотальну амністію "вихідців з 90-х", адже «кого не візьми з успішних людей, що робили бізнес у 90-і роки, скрізь будуть злочини, економічні, – точно, І.СМЄШКО сказав: «Ви маєте на увазі практику "амністії капіталів" з метою їх повернення в країну? Світова історія знає такі приклади для залучення в економіку додаткових інвестицій. Для України при правильному використанні це також може зіграти позитивну роль».

Проте, за словами колишнього глави СБУ, не слід і тут плутати різні речі: "амністію капіталів" і "амністію політиків". Перша, можливо, оздоровить економіку, друга - згубна для держави. Врешті-решт, нечесний бізнесмен ризикує лише своїми капіталами, своєю власною репутацією і долею своїх близьких. Політики ж за великим рахунком відповідальні за долю держави і цілого народу...».