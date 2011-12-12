Катеринчук: саміт 19 грудня стане українським Рубіконом

Європейська партія України вимагає від влади підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом на саміті 19 грудня.

Відповідне рішення ухвалили делегати VI з’їзду Європейської партії України, повідомили УНІАН у прес-службі ЄПУ.

Як наголосив лідер партії Микола КАТЕРИНЧУК, «Європа стає вибором кожного окремого українця та суспільства в цілому, а от влада, політики чомусь перебувають у невизначеності. З огляду на це Європейська партія України вимагає від влади підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом на Самміті Україна-ЄС 19 грудня 2011 року. Ця угода закріпить курс на Європейську Україну, на Україну в Європі та Європу в Україні».

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «вважаємо, що цей саміт є українським рубіконом. Від того, яке буде прийняте рішення на саміті, залежатиме не тільки вирішення прагматичних питань на шляху до євроінтеграції. Від цього рішення залежатиме, чи відбудеться Україна як сучасна успішна європейська держава. Україна потребує внутрішньої європейської модернізації, що зробить незворотнім шлях до подальших демократичних перетворень».

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що в країні ширяться соціальні протести, які охопили регіони та Київ. «Сьогодні росте соціальна напруга, поширюється політична недовіра, все гучніше лунають голоси невдоволення на вулицях та майданах України. Люди виходять на вулиці з однієї причини – вони хочуть поваги до себе, вирішення своїх проблем не словами обіцянок, не формальними відписками, а конкретними діями, в яких врахований їхній інтерес». Відтак завданням для Європейської партії М.КАТЕРИНЧУК вбачає захист простих людей, «особливо тих, хто сьогодні зазнає репресій з боку каральних органів».

У прес-службі також повідомили, що на з’їзді, який відбувся 10 грудня, було ухвалено низку резолюцій з актуальних питань політичного та соціально-економічного характеру: щодо підтримки підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; щодо недопущення порушення прав боржників; щодо недопущення погіршення рівня соціальної підтримки населення та прийняття альтернативної концепції реформування пенсійної системи в Україні і ухвалення декларації економічної свободи.