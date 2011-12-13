НУ: найменш захищені українці страждають від політики Азарова двічі

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК заявляє, що влада збільшила податковий тиск на бізнес у півтора рази.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, «офіційна статистика доводить, що за красивими казками влади про покращення умов для ведення бізнесу приховується зростання податкового тиску».

Депутат звертає увагу: незважаючи на те, що у Податковому кодексі зафіксовано зниження податкових ставок, податківці стягнули з бізнесу у півтора рази більше податків порівняно з минулим роком.

«Таким оптимістичним показникам можна було лише радіти, якби вони підтверджувались відповідним економічним зростанням. Але цього не відбувається. Наприклад, зростання промисловості у січні-жовтні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року зафіксовано Держкомстатом лише на рівні 8,2%», - наголосив В.МАТЧУК.

Тобто, за його словами, об’єктивні передумови для зростання податкових надходжень у півтора рази відсутні, оскільки обсяги реального виробництва та продажу товарів у натуральному вигляді не зростають такими шаленими темпами.

«Замість обіцяного прем’єр-міністром АЗАРОВИМ додаткового інвестиційного ресурсу для бізнесу в розмірі 47 млрд. грн. в результаті запровадження Податкового кодексу на практиці у підприємців додатково відібрали ще 58 млрд. грн. Це той ресурс, який міг бути використаний для розширення бізнесу, створення робочих місць, оновлення виробничих фондів», - сказав депутат.

«Наслідки такої недолугої податкової політики влади відчувають на собі не лише підприємці, а й усі громадяни, оскільки збільшення своїх видатків бізнес перекладає на споживачів, збільшуючи ціни на товари та послуги», - підкреслив В.МАТЧУК.

При цьому, зазначив він, найменш захищені категорії громадян страждають від недолугої урядової політики двічі, оскільки зростання розміру мінімальних зарплат, пенсій та інших соціальних виплат, через приховування владою реального рівня інфляції, відбувається у кілька разів повільніше порівняно із зростанням ринкових цін.

«Зокрема, Держкомстат нарахував офіційну інфляцію за 11 місяців цього року лише 4,4%, у той час як, за даними експертів, реальні витрати громадян на основні споживчі товари точно зросли більш ніж на 10%», - наголосив В.МАТЧУК.