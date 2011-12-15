В українських судах можна використовувати інші мови - рішення КС
11:09, 15 грудня 2011Політика
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Судді керувалися Європейською хартією
Конституційний Суд України дозволив використовувати у судах разом із державною регіональні мови і мови національних меншин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні КС, яке було ухвалено 13 грудня і оприлюднено сьогодні за поданням 54 народних депутатів.
"Підстав для визнання неконституційними положень частини 4, 5 статті 12 закону "Про судовий устрій і статус суддів" про використання у судах разом із державною регіональних мов або мов національних меншин відповідно до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" у порядку, встановленому процесуальним законом, немає", - зазначається у рішенні КС.
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