Експерт: відносини Франції і України не мають залежати від справи Тимошенко

Член комітету у закордонних справах Національних зборів Франції Леонель ЛЮКА вважає, що розвиток французько-українських відносин не повинен залежати від результату справи екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

"Це було б недалекоглядною політикою", - заявив він під час зустрічі з делегацією українських депутатів і експертів у Парижі 14 грудня. Як передають «Подробиці», на зустрічі обговорювалися проблеми корупції в Україні, антикорупційні заходи, що здійснюються сьогодні владою, а також справа Ю.ТИМОШЕНКО.

У зустрічах із парламентаріями від Союзу за народний рух (партія діючого Президента Франції Ніколя САРКОЗІ) і з депутатами від Соціалістичної партії взяли участь народні депутати України від Партії регіонів Олег НАДОША, Володимир ОЛЕЙНИК, екс-голова СБУ Ігор СМЄШКО, колишній заступник генерального прокурора України Микола ОБІХОД, радник Президента України Дмитро ВИДРІН, Посол України у Франції Олександр КУПЧИШИН. Із французької сторони на зустрічах були присутні депутати Національних зборів Франції Л.ЛЮКА, Клод ГУАГЕН, Жан-Крістоф КАМБАДЕЛІЗ і професор права Паризького університету Гі КАРКАССОН.

В ході зустрічі "регіонал" В.ОЛЕЙНИК заявив, що справа колишнього голови Кабміну не є політичною. "Всі претензії носять правовий характер. І це не перший судовий процес проти високопоставлених функціонерів, - сказав він. - У Франції стосовно колишнього президента Жака ШИРАКА також ведеться судовий процес, проте тема політичних переслідувань чомусь не постає". За словами В.ОЛЕЙНИКА, сьогодні в Україні порушено близько 4 тисяч кримінальних справ проти чиновників, причому 9 з них - високопоставлені. Також, кажучи про деталі процесу підписання газової угоди між Росією і Україною, В.ОЛЕЙНИК звернув увагу, що в Євросоюзі для ухвалення рішень з боротьби з кризою в деяких країнах збиралися парламенти, які затверджували антикризовий пакет. "В Україні Ю.ТИМОШЕНКО не лише проігнорувала відмову Кабміну підписати газові угоди Росії, але й сфальсифікувала документи", - наголосив депутат.

У свою чергу, І.СМЄШКО звернув увагу французьких депутатів на той факт, що у США колишній прем`єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО був засуджений на 9 років за економічні злочини. "90% звинувачувальних матеріалів було зібрано нами - СБУ і Генпрокуратурою України - і передано до США. У той час наша країна не була готова боротися з корупцією на рівні прем`єр-міністрів", - зазначив він.

Крім того, французьким депутатам було передано обвинувальний висновок у справі П.ЛАЗАРЕНКА, підписаний генпрокурором США Еріком ХОЛДЕРОМ. У цьому документі, підкреслив колишній заступник генпрокурора України М.ОБІХОД, йдеться про конфіскацію 280 мільйонів доларів П.ЛАЗАРЕНКА.

Зі свого боку, французькі учасники зустрічі висловили сумнів у необхідності садити Ю.ТИМОШЕНКО за грати під час судового розгляду. "Якщо у ваших правоохоронних органів є такі вагомі докази причетності Ю.ТИМОШЕНКО до криміналу, то ви б могли спокійно довести всі справи, включаючи й нові, до логічного завершення, без зайвого драматизму", - зауважив професор права Паризького університету Г.КАРКАССОН.