Нью-йоркський фінансист назвав проблему України

Колишній перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що світ знаходиться на межі нового історичного періоду.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку І.УМАНСЬКИЙ висловив у рамках дослідницької програми «Друга хвиля світової кризи».

«Ситуацію, в яку ми вже ввійшли, - не тільки Україна, а й Європа, світ – називають другою хвилею кризи. Я з цим категорично не згодний – це та сама хвиля, яка почалася ще 2007 року, в 2008 році докотилася до Європи, накрила, зокрема, Україну», - відзначив він.

За словами експерта, цю хвилю весь світ, насамперед США, спробував завалити грошима.

«Знаєте, таку редутну стіну з грошей виклали – надрукованих, природно. Поступово хвиля цю стіну проїла. Так, вона (хвиля кризи) вже не така агресивна, яка б`є по голові. Але накопичені структурні проблеми нікуди не поділися. Ані за ці два роки, які пройшли, ані за попередні десятиліття спокою висновки зроблені не були, структурних змін ні в економіці, ні в системі фінансових відносин, ні в системі фінансових ринків немає. Намагаються – знову ж таки – грошима утримувати цю другу хвилю, не міняючи і не ламаючи систему. Тому що вона дуже багатьом вигідна, багато хто на ній заробляє величезні гроші. Тільки не всі наважуються відповісти собі на запитання, що та економічна теорія, на підставі якої вибудовуються економічні і фінансові відносини, застаріла. Тобто – ми зараз на межі історичного періоду, коли нам потрібно переходити на нову економічну модель», - вважає експерт.

Нью-йоркський фінансист Лайонід НЕБОН у коментарі Інституту Горшеніна висловив думку, що якщо країна витрачає більше, ніж вона одержує, то у неї будуть проблеми. «Росія одержує більше грошей, ніж витрачає – немає проблеми. А, наприклад, Греція, Італія, Франція витрачають більше, ніж одержують. У нас в США податки – 50%, в Росії – 13%. І Росія – не банкрут, а Америка – майже банкрут», - сказав він.

«У США дуже багато хто працює на державу – і у них немає проблем. Якщо у тебе немає роботи – немає проблем, працюй на державу. Ми платитимемо, і буде пенсія, страховка. Тому у нас мільйони працюють на державу – набагато більше, ніж у Росії. І вони завжди одержуватимуть гроші, тому що США друкують гроші. Борги все більші і більші. Якщо у нас буде президент, який розбирається в бізнесі, тоді США через 5 років зможуть стати нормальною країною. А якщо знову буде президент, як зараз, який робить все більше боргів, то у нас будуть проблеми. Ми допомагаємо усім країнам. Навіщо? Це нам треба допомогти. Росіяни розумні – вони усім не допомагають. Вони допомагають росіянам. Треба самому собі допомагати, а потім іншим. А ми заважаємо – то тут, то там. Афганістан, Іран, Ірак. США мають великі проблеми. Два роки тому у січні США мали борги на 10,6 трильйона доларів. А зараз – 14,7 - на 40% більше! Ми майже банкрути. Ми витрачаємо грошей більше, ніж будь-які інші країни», - сказав американський експерт.

На думку Л.НЕБОНА, для України важливо ухвалити принципове рішення щодо більшого зближення з Росією або з Європою. «Вам треба вирішувати: вам більше працювати з Росією або із Заходом. Це важливо для України. Україна – в Європі, це не Азія. Росія на 80% в Азії, на 20% - в Європі. А Україна – без питань – 100% Європа. Тому ви маєте працювати з Європою. Ваша проблема – це менеджмент держави. Вони мають вирішити, чи буде Україна членом клубу «Світ» чи повернеться у Радянський Союз. Мені здається, що тепер – за Президента ЯНУКОВИЧА – Україна менше працює з іншими країнами, ніж раніше», - відзначив експерт.