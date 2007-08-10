”Помаранчева” половина ЦВК визначилася з максимумом голосувань удома

Нормальний відсоток виборців, які голосують вдома і при якому немає приводу говорити про фальсифікації виборів, - це не більш 0,5%. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА в ефірі "5 каналу", повідомляє “Ліга”.

При цьому А.МАГЕРА наголосив, що не може бути 10%, 15% або 30% тих, хто голосує удома, як це було на виборах Президента України в 2004 році.

Як повідомлялося, днями А.МАГЕРА запропонував, щоб у заяві виборця щодо голосування вдома, крім конкретизації причини, були зазначені реквізити документа, що підтверджує причину неможливості голосування на дільниці.

Однак 7 членів ЦВК висловилися проти цієї пропозиції, 6 - за, а двоє утрималися. У результаті питання про форму виборчих документів було ухвалене за основу, але не було проголосоване в цілому.