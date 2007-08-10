”Помаранчева” половина ЦВК визначилася з максимумом голосувань удома
12:36, 10 серпня 2007Політика
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Процент назвав Магера
|Андрій Магера
При цьому А.МАГЕРА наголосив, що не може бути 10%, 15% або 30% тих, хто голосує удома, як це було на виборах Президента України в 2004 році.
Як повідомлялося, днями А.МАГЕРА запропонував, щоб у заяві виборця щодо голосування вдома, крім конкретизації причини, були зазначені реквізити документа, що підтверджує причину неможливості голосування на дільниці.
Однак 7 членів ЦВК висловилися проти цієї пропозиції, 6 - за, а двоє утрималися. У результаті питання про форму виборчих документів було ухвалене за основу, але не було проголосоване в цілому.
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