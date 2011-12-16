Яценюк прогнозує, що три питання збурять Верховну Раду

Народний депутат України від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає протистояння у Верховній Раді наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам він зазначив, що на наступному тижні парламентська більшість намагатиметься вирішити три базових питання – закон про землю, створення газотранспортного консорціуму «на двох» (йдеться про Росію та Україну) та ухвалення держбюджету на 2012 рік.

«Парламентська опозиція буде робити все для того, щоб ГТС і земля не були прийняті, а закон про бюджет був ухвалений з урахуванням пропозицій від опозиції», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.