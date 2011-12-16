В партії Тимошенко тішаться, що «план Шустера і Банкової» зірвався

В "Батьківщині" вважають, що у програмі "Шустер Live" планували вкотре дискредитувати опозицію.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби "Батьківщини".

Зокрема, у партії «Батьківщина» висловили здивування тим, що о 17.00 п’ятниці редакція програми «Шустер Live» на Першому національному каналі раптово відмовилася від теми, запланованої раніше - щодо стану справ в українській опозиції.

В прес-службі нагадали, що з вечора 15 грудня редакція повідомила прес-службі про заплановану тему та повідомила список гостей, які запрошуються. Серед них, зокрема, були Анатолій ГРИЦЕНКО (лідер партії "Громадянська позиція"), В`ячеслав КИРИЛЕНКО (лідер партії "За Україну!"), Віталій КЛИЧКО (лідер партії "Удар"), Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (голова політради партії "Наша Україна"), Олег ТЯГНИБОК (лідер ВО "Свобода"), Арсеній ЯЦЕНЮК (лідер партії "Фронт змін").

Станом на ранок п’ятниці, 16 грудня, з редакцією "Шустер Live" була узгоджена кандидатура представника від фракції "БЮТ-Батьківщина" - лідера ПРП, заступника голови фракції, керівника опозиційного уряду Сергія СОБОЛЄВА.

«Аж раптом за 4 години до ефіру редакція кардинально змінила тему і вирішила обговорювати ситуацію з туберкульозом. Очевидно, зірвався спільний план Савіка ШУСТЕРА та Банкової вчергове дискредитувати опозицію та зіткнути опозиціонерів лобами у прямому ефірі. Переконані, що саме сварки та поливання один одного брудом планувалися як основна мета програми", - заявили в "Батьківщині".