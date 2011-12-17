Генпрокурор спробує посадити Кучму ще раз
00:58, 17 грудня 2011Політика
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У понеділок буде подано апеляцію
ГенеральнийпрокурорУкраїниВікторПШОНКАзаявив,щовпонеділок будеподанаапеляціянарішенняПечерськогосуду щодо скасуванняпостановипрокуратури пропорушення кримінальноїсправу протиЛеонідаКУЧМИ.Про цевінповідомиввефірітелеканалу«Інтер». В.ПШОНКАнаголосив:«Ми незгодніз цимрішенням.Вважаємо,що кримінальнасправа маєбутирозслідувана ірозглянутавповномуобсязівсуді».
В.ПШОНКАнаголосив:«Ми незгодніз цимрішенням.Вважаємо,що кримінальнасправа маєбутирозслідувана ірозглянутавповномуобсязівсуді».
Прицьомувіндодав:«нашепроцесуальнеправоапелювати,і такаапеляціябуде в понеділокподана».
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