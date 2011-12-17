Генпрокурор спробує посадити Кучму ще раз

У понеділок буде подано апеляцію

ГенеральнийпрокурорУкраїниВікторПШОНКАзаявив,щовпонеділок будеподанаапеляціянарішенняПечерськогосуду щодо скасуванняпостановипрокуратури пропорушення кримінальноїсправу протиЛеонідаКУЧМИ.Про цевінповідомиввефірітелеканалу«Інтер». В.ПШОНКАнаголосив:«Ми незгодніз цимрішенням.Вважаємо,що кримінальнасправа маєбутирозслідувана ірозглянутавповномуобсязівсуді». Прицьомувіндодав:«нашепроцесуальнеправоапелювати,і такаапеляціябуде в понеділокподана».

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