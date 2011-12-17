Кличко: мене більше знають як боксера; але скажіть, де вчать на політика?

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО наголошує, що пішов у політику, аби побудувати в Україні європейське суспільство з демократичними стандартами.

Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю британському виданню Financial Times, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Це великий виклик – побудувати європейське суспільство з демократичними стандартами в Україні. Але я знаю, що той, хто не бореться, – не виграє. І якщо треба закінчити спортивну кар’єру заради того, аби виграти бій за майбутнє України, я готовий до цього кроку», – сказав лідер «УДАРу».

При цьому В.КЛИЧКО зазначив: «Люди поки що більше знають мене як боксера. Але скажіть, в якій школі вчать на політика? Будь-хто, хто має щире бажання робити добро своєму народу та рідній країні, може й повинен йти у політику».

Кореспондент Financial Times пише, що сьогодні більшість українців відчайдушно прагнуть реформ, які б побороли широко поширене явище корупції та підвищили стандарти життя в країні. Як головний крок у цьому напрямку люди бачать укріплення відносин з Європейським Союзом. Тому В.КЛИЧКО збирається сконцентрувати свої зусилля на захисті демократії та реалізації євроінтеграційних прагнень України.

«Українські політики багато говорять про європейські цінності, натомість живуть зовсім за іншими правилами. Я прожив багато часу в Європі та США й на собі відчув, якими мають бути стандарти життя в цивілізованій країні. Мої співвітчизники теж заслуговують на гідне життя», – наголосив лідер «УДАРу».

«Сьогодні я в політиці, тому що розумію – Україна має величезний потенціал, який не використовується через схильність чинних політиків до кумівства та корупційних дій. Натомість нам потрібно творити країну життєздатної демократії, де кожен громадянин мав би можливість реалізуватися», – сказав В.КЛИЧКО.