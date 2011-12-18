Мороз пояснив, чому не об'єднався з Вінським та Ніколаєнком

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ запевняє, що СПУ в наступному парламенті матиме свою фракцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що ухвалений Верховною Радою закон про вибори народних депутатів «є реакційним, недолугим», але всі змушені будуть по ньому проводити виборчу кампанію.

Він нагадав, що на з’їзді СПУ було ухвалено рішення про те, що колишні народні депутати балотуватимуться в мажоритарних округах.

За його словами, в список партії буде включено «багато молодих перспективних людей, які зможуть претендувати на підтримку в суспільстві».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чому СПУ все-таки не об’єдналася із партіями, котрі очолюють колишні соціалісти, зокрема, Йосип ВІНСЬКИЙ та Станіслав НІКОЛАЄНКО, О.МОРОЗ сказав, що тут «не йдеться про якісь там ревнощі».

Він зазначив: «з мого боку амбіцій не було ніяких» і додав, що об’єднання не відбулося, але процес переговорів триває.

За словами лідера СПУ, перешкодою для об’єднання стали чисто технічні питання, оскільки ті, хто об’єдналися вчора, йдеться, зокрема, про Й.ВІНСЬКОГО та С.НІКОЛАЄНКА, вони пропонували об’єднання партій, а не ліквідацію своїх партій і вступ до СПУ.

О.МОРОЗ наголосив, що в українському законодавстві не виписаний процес об’єднання партій і тому б виникли «великі складнощі у Міністерстві юстиції з приводу легітимізації» процесу об’єднання партій.

О.МОРОЗ підкреслив, що об’єднання СПУ з п’ятьма партіями відбувалося на основі приєднання цих партій до СПУ, їх самоліквідацію і таким чином не змінювалася назва і програмні документи СПУ.