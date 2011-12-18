Єжель вигадав для військових нове свято

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ підписав наказ “Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України”, який відзначатиметься щороку 30 січня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Наказом передбачається врегулювати питання щорічного відзначення досягнутих показників у наполегливій службі військовослужбовців і роботі працівників органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

Реалізація наказу сприятиме підвищенню ефективності та результативності службової діяльності посадових осіб органів виховної та соціально-психологічної роботи всіх рівнів, вихованню у військовослужбовців і працівників ЗС України вірності військовим традиціям, підтриманню престижу військової служби в цих органах.