ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кучми

Генеральна прокуратура України подала апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомив сьогодні керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

"Генпрокуратура подала апеляцію на рішення Печерського суду у справі КУЧМИ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Його звинуватили в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року). Стосовно Л.КУЧМИ було вибрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу в Печерський райсуд Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ.