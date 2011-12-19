У ПАРЄ стурбовані недосконалістю нового закону про вибори в Україні

Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стурбований недосконалістю нового закону про вибори народних депутатів України.

Як повідомляє прес-служба Ради Європи, про це йдеться у проекті резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленому 15 грудня на засіданні Комітету в Парижі.

“Вітаючи вирішення кількох питань, що раніше викликали стурбованість, Асамблея висловлює жаль щодо того, що основні рекомендації (Венеціанської комісії – УНІАН), зокрема, схвалення об’єднаного Виборчого кодексу та схвалення пропорційної системи регіональних виборів, не були реалізовані”, - зазначається в проекті резолюції.

У проекті висловлюється стурбованість збільшенням прохідного бар’єру до 5% разом із забороною партіям формувати передвиборчі блоки, що може негативно вплинути на можливості нових чи маленьких партій бути представленими у парламенті.

“Асамблея стурбована, що ці положення можуть зменшити плюралізм та надалі збільшити поляризацію в новому парламенті”, - написано в проекті документі.

При цьому проект резолюції пропонує закликати українську владу до зменшення прохідного бар’єру та скасування заборони на участь блоків партій у виборах ще до проведення наступних парламентських виборів.

У документі також висловлюється жаль щодо того, що нове виборче законодавство, як і попередні, обмежує права на участь у виборах для осіб, що скоїли злочин, незалежно від ступеню його тяжкості, та міститься заклик негайно внести відповідні зміни до Конституції з тим, щоб прибрати такі обмеження з виборчого законодавства.

Крім того, в проекті міститься заклик до повної реалізації у виборчому законодавстві рекомендацій Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO) щодо фінансування політичних партій.

Проект резолюції було схвалено Комітетом одностайно. Передбачається, що ПАРЄ розгляне його на своїй сесії наприкінці січня 2012 року.