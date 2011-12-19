Пленарне засідання саміту Україна-ЄС затримують вже на півтори години

Пленарне засідання XV саміту Україна-ЄС затримується щонайменше на півтори години.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання, заплановане на 12.40, станом на 14.10 не розпочалося.

Представники ЄС - голова Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ та голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ - прибули до Адміністрації Президента на 20 хвилин пізніше, ніж це було заплановано програмою, після чого розпочалась їх зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Зустріч триває й досі.