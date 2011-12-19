Іващенко з відчаю готовий звернутися до організації захисту прав тварин

Печерський районний суд Києва зобов’язав Управління Державної пенітенціарної служби України в Києві та Київській області забезпечити лікування колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну окрему ухвалу за клопотанням адвокатів В.ІВАЩЕНКА сьогодні винесла колегія суддів Печерського районного суду, у провадженні якої перебуває справа В.ІВАЩЕНКА.

У документі, зокрема, звертається увага Управління ДПтС у Києві та Київській області на необхідність вжити відповідних заходів з метою забезпечення медичного лікування та права на охорону здоров’я В.ІВАЩЕНКА. Про виконання відповідних заходів Управління ДПтС має в місячний термін повідомити суд.

На цьому сьогоднішнє судове засідання було закінчено.

У той же час після оголошення перерви в ньому до 22 грудня головуючий у процесі суддя Сергій ВОВК пообіцяв В.ІВАЩЕНКУ продублювати винесену ухвалу на ім’я керівництва Київського слідчого ізолятору.

Що стосується безпосередньо клопотання адвокатів В.ІВАЩЕНКА, то вони в ньому вчергове звертали увагу суду на те, що його доручення, винесені неодноразово на адресу управління ДПтС у Києві та області, не виконуються, і у зв’язку з цим вимагали негайно доручити пенітенціарній службі, іншим державним органам забезпечити вивезення В.ІВАЩЕНКА із слідчого ізолятору на лікування або у військовий госпіталь від Міністерства оборони, де він раніше проходив лікування, або до іншої спеціалізованої медичної установи, яка має неврологічне відділення з відповідним оснащенням.

Також у своєму клопотанні адвокати В.ІВАЩЕНКА звернули увагу суду, що їхньому підзахисному сьогодні о 07.30 медики СІЗО зробили знеболювальне, після чого його було доставлено до Печерського районного суду, який лише о 15.30 мав розпочати заплановане судове засідання.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА, як зазначили адвокати, ненаданням йому можливості лікуватися і багатогодинним перебуванням сьогодні у будівлі суду в очікуванні засідання В.ІВАЩЕНКУ знову стало зле, через що бригада «швидкої допомоги» змушена була зробити йому не лише знеболювальне, але й поміряти тиск та зробити кардіограму, що показали підвищений тиск у В.ІВАЩЕНКА і тахікардію серцевого м’язи.

Крім того, посилаючись на висновки лікарів, адвокати у клопотанні наголосили, що ненадання їхньому підзахисному лікування загрожує йому незворотнім погіршенням статодинамічних функцій хребта. «Давайте припинимо знущатися над людиною і надамо їй можливість лікуватися», - наголосили у клопотанні до суду адвокати.

У свою чергу В.ІВАЩЕНКО на підтримку заявленого адвокатами клопотання поставив риторичне запитання, хто йому «у цьому світі може заборонити лікування». «В цьому стані (погіршення здоров’я) я перебуваю з вересня місяця, і постійно йдуть заяви «зверніть увагу», а результату немає. Як начальник СІЗО може направити мене своїм рішенням на лікування, якщо він прямо каже: «Ви, пане ІВАЩЕНКО, рахуєтесь за судом і суд має прийняти рішення». Але йде обмін лише папірцями - я вибачаюсь, що називаю так поважні документи - і більше нічого. Отже, ви, суд, є тут державою, представляєте державу і маєте прийняти рішення, щоб мене лікували», - наголосив В.ІВАЩЕНКО.

При цьому В.ІВАЩЕНКО зауважив, що готовий звернутися для захисту своїх прав до організації захисту прав тварин, оскільки якщо тварину хтось образить або поставиться до неї жорстоко, захисники відразу підіймуть галас.