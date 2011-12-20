Кличко: справдилися наші найгірші прогнози

Завершення переговорів про Угоду свідчить про визнання євроінтеграційних перспектив України. Проте ці перспективи залишаються під загрозою через подальше згортання демократії в країні.

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО під час зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ та головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ 19 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«На жаль, справдилися наші найгірші прогнози – саміт Україна-ЄС не закінчився парафуванням Угоди про асоціацію. Але сьогодні зрозуміло, що завершення переговорів про Угоду є сигналом для Європейського Союзу, який підтримує наш рух у напрямку євроінтеграції. Але, далі процес не піде, поки в Україні посилюватимуться проблеми з демократією», – зазначив В.КЛИЧКО.

За словами політика, представники Євросоюзу знову висловили стурбованість згортанням демократії в Україні – порушенням прав і свобод громадян, забороною вільних зібрань, тиском на опозицію, політично вмотивованими судовими процесами. «Звісно, ми можемо розраховувати на підтримку з боку ЄС, але маємо розуміти, що тільки ми самі повинні навести лад в країні», – сказав лідер «УДАРу».

На переконання В.КЛИЧКА, важливо, щоб наступного року в Україні відбулися чесні та прозорі вибори до парламенту. «Це буде іспит для всього українського суспільства, а також для української влади. Ми готові до діалогу та спільної роботи з демократичними опозиційними силами. Наша чітка позиція – лідери опозиції, які зараз знаходяться за гратами, повинні брати участь у виборах. Ми розраховуємо, що як і завжди, Європейський Союз здійснюватиме моніторинг підготовки і проведення виборів», – наголосив В.КЛИЧКО.

Нагадаємо, про те, що вибори до Верховної Ради стануть «лакмусовим папірцем» для зближення України і Євросоюзу, заявив 19 грудня у Києві Голова Європейської Ради Г.РОМПЕЙ.