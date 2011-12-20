Янукович: Україна приєднається ще до двох документів СНД
15:12, 20 грудня 2011Політика
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Президент виступив на саміті у Москві
Україна й надалі готова брати активну участь в СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на засіданні самміту СНД у Москві.
Він наголосив, що готовий підтвердити слова, сказані ним на минулому засіданні самміту СНД про те, що Україна займатиме активну позицію і братиме активну участь у роботі організації.
В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що Україна вже приєдналася до низки угод СНД, і зараз продовжується робота з приєднання України до ще двох документів Співдружності.
В.ЯНУКОВИЧ також висловив сподівання і побажання, що СНД збереже, щонайменше, існуючий формат, а учасники Співдружності працюватимуть над удосконаленням організації.
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