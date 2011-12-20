Прес-конференція адвокатів Романа Ландіка

У четвер, 22 грудня, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Справа Романа Ландіка. Особи, факти, фальсифікації". У прес-конференції братимуть участь адвокати Наталія СУСЛІКОВА та Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ. Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація представників ЗМІ проводитиметься на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter