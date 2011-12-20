Прес-конференція адвокатів Романа Ландіка

16:13, 20 грудня 2011
Політика
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У четвер, 22 грудня, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Справа Романа Ландіка. Особи, факти, фальсифікації".

У прес-конференції братимуть участь адвокати Наталія СУСЛІКОВА та Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Реєстрація представників ЗМІ проводитиметься на місці за редакційними посвідченнями.

 

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