Захист вимагає від суду зупинити розгляд скарги Тимошенко

Захисник екс-прем`єр-міністра України Микола СІРИЙ звернувся до Апеляційного суду Києва з клопотанням про зупинення розгляду скарги Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання М.СІРИЙ мотивував відсутністю Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні.

"Я прошу суд зупинити розгляд скарги до того часу, поки стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО не дозволить забезпечити її явку у судове засідання", - сказав М.СІРИЙ.

На його думку, продовження розгляду скарги за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО негативно вплине на міжнародний імідж України.

"Держава Україна буде виглядати не дуже гарно - державою, яка не здатна забезпечити не тільки медичне лікування, але й доставлення до зали особи, яка вимагає її доставити навіть у тому стані, у якому вона знаходиться. Тим самим (Держава Україна – УНІАН) не здатна відреагувати на численні публічні заяви щодо справедливого розгляду справи", - додав він.

"Без зупинення розгляду ми будемо мати продовження порушення права Юлії ТИМОШЕНКО на захист", - заявив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

Водночас сторона державного обвинувачення розглядає це клопотання як намагання захисту затягнути апеляційний процес. "Це питання вже розглядалося у суді. Повторне клопотання свідчить про затягування захистом процесу. Ми не бачимо бажання захисту брати участь у подальшому розгляді. Тому ми вважаємо, що підстав для задоволення клопотання немає", - сказав прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Суд після з’ясування позиції учасників процесу щодо можливого зупинення розгляду скарги перейшов до нарадчої кімнати для розгляду відповідного клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.