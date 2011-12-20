Гриценко підтримує ініціативу Тимошенко про формування єдиного списку

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО підтримує ініціативу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО "щодо об’єднання опозиції з формуванням єдиного партійного списку на основі нейтральної партії, а також єдиного списку від опозиції по мажоритарних округах".

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив журналістам, коментуючи відкритий лист Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якби такий список був сформований із потужних особистостей, моральних і відповідальних людей, партія влади отримала б у жовтні наступного року нищівну поразку. На тому влада ЯНУКОВИЧА завершилася б достроково", - впевнений А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, якби такий список погодилася очолити Ліна КОСТЕНКО або інший патріот і громадський діяч її калібру, в Україні нарешті відбулася би “догоочікувана зміна політичної еліти, причому досить швидко".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, на сайті партії "Батьківщина" було оприлюднено відкритий лист голови партії Ю.ТИМОШЕНКО із закликом до лідерів опозиційних партій об`єднатися.