Суд відмовився зупинити розгляд скарги Тимошенко

Колегія суддів Апеляційного суду Києва відмовила захиснику екс-прем`єр-міністра України Миколі СІРОМУ у задоволенні клопотання про зупинення розгляду скарги Юлії ТИМОШЕНКО на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення колегії суддів було оголошено після їхнього перебування у нарадчій кімнаті.

"Підстав для задоволення захисту немає", - йдеться у рішенні суду.

Таким чином, колегія суддів по суті підтримала позицію державного обвинувачення.

Присутні у залі депутати слухали рішення, не підводячися зі своїх місць, а після його оголошення почали скандувати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, адвокат М.СІРИЙ мотивував необхідність зупинення розгляду скарги через відсутність Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні з поважних причин.

"Я прошу суд зупинити розгляд скарги до того часу, поки стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО не дозволить забезпечити її явку у судове засідання", - сказав М.СІРИЙ.

На його думку, продовження розгляду скарги за її відсутності негативно вплине на міжнародний імідж України.

Водночас сторона державного обвинувачення розглядає це клопотання як намагання захисту затягнути апеляційний процес.