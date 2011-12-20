Наливайченко: Тимошенко з-за ґрат краще бачить, ніж деякі опозиціонери

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що заява екс-прем’єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності створення єдиного опозиційного списку на парламентські вибори свідчить, що вона з-за грат бачить краще українські політичні реалії, ніж деякі опозиційні політики під куполом Верховної Ради.

Про це йдеться у заяві В.НАЛИВАЙЧЕНКА, переданій агентству УНІАН прес-службою партії «Наша Україна».

За його словами, єдиний список опозиції – це вимога всього українського суспільства, це єдина адекватна відповідь на складні виклики сьогодення.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що ідею об’єднання опозиції він пропагує протягом кількох останніх місяців, адже вважає, що всі розмови про похід різними колонами опозиції на вибори призводять до дезорієнтації опозиційного виборця і посилюють владу. «Сподіваюся, що представники БЮТ підтримають свого лідера у цьому питанні», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, стратегічних відмінностей у програмах усіх проукраїнських опозиційних партій немає, об’єднатися заважають лише амбіції окремих лідерів.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, шлях до об’єднання простий – треба підписати декларацію про єдиний відкритий виборчий список усіх опозиційних демократичних сил. Водночас, за його словами, на чолі єдиного списку має постати найрейтинговіший опозиційний політик.

«Юлія ТИМОШЕНКО, на жаль, за гратами, тому так має вчинити Арсеній ЯЦЕНЮК. Я публічно звернувся до нього з такою пропозицією минулого тижня через ЗМІ», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що А.ЯЦЕНЮК або має взяти на себе цю відповідальність, або публічно відмовитися від ідеї єдиного списку опозиції.

Також, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, опозиціонери повинні провести відкриту зустріч і створити робочу групу з представників усіх опозиційних сил для узгодження юридичних, програмних і технологічних питань об'єднання.

«Домовляємось, закриваємо інші політичні проекти, йдемо на вибори єдиною силою з відкритим виборчим списком та погодженими представниками у кожному мажоритарному окрузі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він звернувся до лідерів усіх опозиційних сил – «підтримати ініціативу єдиного списку опозиції, стати пліч-о-пліч у цьому питанні з Юлією ТИМОШЕНКО».

«Лише через реальне об’єднання ми подолаємо антинародний режим та здобудемо перемогу українських сил», - заявив голова політради «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 грудня, на сайті партії "Батьківщина" було оприлюднено відкритий лист голови партії Ю.ТИМОШЕНКО із закликом до лідерів опозиційних партій об'єднатися.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що справді реальним може бути лише об’єднання в єдиний партійний список на основі нейтральної партії та в єдиний список кандидатів у мажоритарних округах. Вона вважає, що тільки в цьому випадку для всіх опозиційних партій з’явиться шанс запобігти опозиційним взаємопоборюванням та з великою перевагою виграти справедливий бій «Україна проти мафії».

"Вірю, що опозиційні сили можуть знайти такий консенсус без дріб’язкової боротьби за пропорції та привілеї у списках та хоч один раз продемонструвати любов до України, а не до себе. Спільний список такої команди треба було би оприлюднити заздалегідь для суспільного обговорення та запросити очолити цей список високоморальну та патріотичну людину рівня Ліни КОСТЕНКО. Прошу «Комітет опору диктатурі» розглянути мою публічну пропозицію разом з усіма опозиційними партіями та прийняти її заради України. Вірю, що справжня відповідальність за майбутнє України значно цінніша за власні амбіції політиків", - наголосила у листі Ю.ТИМОШЕНКО.