Янукович і Медведєв вночі говорили про газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Росія в подальшому мають поглиблювати співробітництво в газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава Української держави заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, що відбулася 20 грудня в резиденції «Горки».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні важливо якомога швидше завершити українсько-російські переговори з газових питань. «Дуже важливо, щоб ця робота йшла до завершення. Ми налаштовані ці переговори не просто завершувати, ми налаштовані їх перевести у середньострокове русло - щоб частину питань ми могли вирішити зараз, у цьому році, - і прийняти якісь стратегічні рішення. У подальшому, звісно, нам треба поглиблювати питання співробітництва в газовій сфері», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Мене радує, що в нас пішло взаєморозуміння, і в підсумку є перспектива», - зауважив Президент.

Зі свого боку Президент Росії також висловився за важливість налагодження співробітництва наших країн у газовій сфері. «Існують різні підходи, яким чином налагодити це партнерство. Я вважаю, що вже час це зробити. Це було б вигідно і для російського, і для українського народів. Що стосується конкретних моментів, думаю, ми могли б почати ці переговори… Але в подальшому цю тему повинні продовжити наші уряди», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Говорячи про українсько-російську співпрацю в інших сферах, Президент України, зокрема, звернув увагу на хорошу динаміку в питаннях атомної енергетики. «Наші компанії, на наш погляд, працюють ефективно. У нас хороша перспектива співробітництва», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. На його думку, Україна і Росія також можуть посилювати співробітництво у транспортуванні електроенергії.

Президент високо оцінив організацію та рівень проведення 20-го засідання Ради глав держав-учасниць СНД. Водночас він висловив переконання, що взаємодія в рамках СНД може бути посилена.

В.ЯНУКОВИЧ, крім того, назвав позитивним рішення щодо зони вільної торгівлі в рамках Співдружності. «Те, що ви прийняли це, я скажу, історичне рішення - дуже добре. Це надихає всіх. Але треба подумати, щоб ми синхронізували наші дії з ратифікації (цього документу)», - зауважив він. Президент звернувся до свого російського колеги з проханням взяти на себе координацію цього питання.