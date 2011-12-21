КДБ Білорусі - про напівголих українок: розвивається груба провокація

Інцидент з активістками організації Femen є грубою провокацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам у парламенті голова КДБ Білорусі Вадим ЗАЙЦЕВ.

«Розвивається груба провокація, характер і мету якої потрібно визначити», - сказав В.ЗАЙЦЕВ.

Він зазначив, що співробітники спецслужби активісток руху «не чіпали, хоч би як цього комусь хотілося».

«Вони (активістки Femen – УНІАН) можуть говорити що завгодно, це їхні вигадки», - заявив голова КДБ Білорусі.

Як повідомлялося, активісток Femen було затримано міліцією в прикордонній зоні в селі Беки Гомельської області і доставлено в Єльське РВВС.

Раніше, 19 грудня, три активістки Femen, оголившись до пояса перед входом у будівлю КДБ Білорусі, протягом декількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним ув`язненим») і «Жыве Беларусь!». Це ж гасло, «Жыве Беларусь!», вони скандували. Акція була приурочена до річниці розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша Ніва» Тетяну ГАВРІЛЬЧІК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВІЧ. Було затримано також оператора Femen громадянку Австралії Кітті ГРІН. Наразі відомо, що К.ГРІН депортували до Литви, журналістів відпустили увечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, у Білорусі активісток організації Femen побили, обстригли волосся, забрали в них документи і телефони. У результаті вони опинилися за півтора кілометри від українського кордону, вийшли до села Беки, де звернулися до місцевих жителів. Згодом приїхала міліція і забрала їх у відділення.

Близько години ночі 21 грудня в Єльський РВВС прибув з Мінська консул України з копіями паспортів дівчат. Їх депортували на батьківщину через пункт пропуску «Нова Рудня». Зараз вони перебувають в Україні.

Весь вчорашній день представники КДБ відмовлялися коментувати ситуацію із затриманням активісток.