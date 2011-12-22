Янукович у Туреччині залишився без ланчу через міжнародний скандал

Туреччина припиняє усі політичні консультації з Францією.

Про це заявив прем`єр Туреччини Реджеп Ердоган на спільній прес-конференції з Віктором Януковичем.

Відносини Туреччини та Франції ускладнилися після того, як французький парламент визнав у четвер геноцид вірменського народу.

У відповідь Туреччина заявила, що відкликає посла своєї країни для консультацій.

"Зараз ми відміняємо різноманітні освітні курси, семінари, які реалізовувалися. Ми відмовляємось від поїздок у Францію у рамках існуючої програми "Твінінг", і також призупиняємо усі політичні консультації з Францією", - заявив Ердоган.

"Ми також припиняємо спільні військові навчання. Крім того, ми переходимо у практику окремих дозволів для польотів французьких літаків через повітряний простір Туреччини", - додав він.

Турецькі ЗМІ, які прийшли на брифінг Януковича і турецького прем`єра, цікавило лише французьке питання.

У кінці промови Ердоган вибачився перед Януковичем, що досі не пригостив його ланчем.

Українська правда