Батьківщина, Фронт Змін і "Свобода" поділили виборчі округи

"Батьківщина", "Фронт Змін" і ВО "Свобода" домовилися сконцентрувати свою увагу на 150 виборчих округах під час парламентських виборів 2012 року.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина», посилаючись на пакет внутрішніх документів Комітету опору диктатурі (КОД), що є у розпорядженні видання, присвячених проведенню майбутньої виборчої кампанії.

З документів виходить, що лідери партій "Батьківщина", "Фронт Змін" і ВО "Свобода" мають намір концентруватися на боротьбі в 150 із 225 мажоритарних округів, а також координувати свою діяльність в рамках роботи виборчкомів.

Документи КСД були схвалені на початку грудня і є результатом діяльності робочої групи з узгодження кандидатів у народні депутати від опозиції в мажоритарних округах. Серед них - програмні принципи об'єднання опозиції, пропозиції робочої групи КОД щодо принципів узгодження кандидатів-мажоритарників, а також проект регламенту взаємодії партій - учасниць КОД з формування та діяльності виборчих комісій і спостерігачів.

Газета відзначає, що програмні принципи об'єднання опозиції сформульовані загальними фразами і витримані в рамках націонал-демократичної риторики.

Конкретнішим за змістом є документ, озаглавлений "Пропозиції робочої групи до Комітету опору диктатурі". Члени групи, провівши аналіз, дійшли висновку, що реальним підсумком виборчої кампанії-2012 буде отримання опозиціонерами 250 мандатів у Верховній Раді VII скликання: 150 за рахунок депутатів, обраних за партійними списками, ще 100 - в мажоритарних округах. Незважаючи на це, члени групи мають намір спільними зусиллями визначити кандидатів від опозиційних партій у всіх 225 округах. "Для узгодженого розподілу визначаються приблизно 150 округів, - йдеться в пропозиціях. - Решта 75 округів закриваються членами КОД відповідно до певних пропорцій в добровільно-примусовому порядку".

При розподілі квот на кількість узгоджених кандидатів-мажоритарників для кожної партії - учасниці КОД члени робочої групи пропонують керуватися поточними рейтингами політичних сил. "Наприклад, "Батьківщина" - 20%, "Фронт Змін" - 10%, ВО "Свобода" - 4%, - говориться в документі. - "Наша Україна", "За Україну!", НРУ, ПРП, УСДП, Європейська партія, "Народна самооборона", Партія захисників Вітчизни - від 0,4% до 1%".

Найменш рейтинговим партіям учасники групи пропонують виділити 40 мажоритарних округів, а 110, що залишилися, розподілити між "трьома провідними учасниками КОД".

Таким чином, партія "Батьківщина" зможе претендувати на кандидатів у 63 округах, "Фронт Змін" - у 32, ВО "Свобода" - в 15 округах.

Між тим, не виключено, що кількість вже закріплених округів ще зміниться. "Квоти орієнтовні й вимагають політичного узгодження, - йдеться в пропозиціях робочої групи. - Остаточні відповіді можна одержати тільки під час роботи в розрізі кожної конкретної області та кожного конкретного прізвища потенційних кандидатів".

При цьому «Коммерсант» пише, що учасники КОД відмовилися від раніше запропонованого лідером партії «Фронт Змін» Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ рейтингового принципу відбору кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

Передбачалося, що до червня всі можливі кандидати проводитимуть агітацію, після чого шляхом опитування буде визначений кращий із них, і всі партії КОД працюватимуть на його перемогу. Тепер же лідери партій вирішили просто скласти списки своїх сильних кандидатів і без опитування домовитися, хто з них в якому окрузі балотуватиметься. "Для нас червоною лінією є Дніпропетровська область. У східних і південних областях у нас не такі сильні позиції, як у "Батьківщини", тому ми концентруватимемося на центрі та півночі країни, - сказав співбесідник "Ъ" у "Фронті Змін". - "Свобода" в основному боротиметься за голоси на заході України".

Учасники робочої групи відзначають, що узгодження кандидатів "бажано провести за короткий період - до 1 січня 2012 року", і «в День соборності (22 січня) оголосити узгоджений список на форумі КОД».

Третій документ КОД, що є у розпорядженні "Ъ", присвячений основним аспектам взаємодії опозиційних партій в контексті формування і діяльності виборчкомів, а також спостерігачів.