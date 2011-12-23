В Україні погіршилися політичні ток-шоу

Українські медіа-організації констатують погіршення стану свободи слова в країні у 2011 році.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявила представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК.

Вона повідомила, що переважна більшість медіа-організацій України підбили підсумки щодо стану свободи слова в України у 2011 році і зробили спільну заяву.

О.РОМАНЮК зауважила, що згідно з даними, наданими українськими журналістськими організаціями, зросла кількість нападів на журналістів: у 2010 році був 21 такий випадок, у 2011 - 24. “Відповідно, у 2010-му постраждало 25 журналістів, у 2011-му – вже 35. І це ще не кажучи про масове побиття журналістів у Печерському суді, де постраждало більш як 30 журналістів”, – сказала О.РОМАНЮК.

Вагомим чинниками погіршення стану свободи слова в Україні вона назвала зростання кількості випадків цензури і появу ознак вертикальної цензури “вперше з часів Леоніда КУЧМИ в Україні”. А також справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, “яка є повністю закритою для суспільства, незважаючи на значний суспільний інтерес як в Україні, так і за кордоном”, і закриття справи проти екс-президента України Леоніда КУЧМИ “на основі законодавчих формальностей, що також свідчить про відсутність реальної політичної волі для того, щоб розслідувати цю справу і для того, щоб знайти і встановити замовників вбивства Гонгадзе”.

Серед інших негативних факторів О.РОМАНЮК назвала проведення конкурсу на виділення частот у цифровому мультиплексі, “внаслідок якого більшість регіональних мовників була поставлена за межу існування. Через кілька років вони можуть взагалі зникнути із ефіру”.

Окрім того, О.РОМАНЮК виділила і позитивні тенденції 2011 року. Зокрема, консолідацію журналістської спільноти. “В цьому році 8 українських медіа-організацій підписали меморандум про створення Української Медіа-Асоціації”, – сказала вона і зауважила, що цього року почала відроджуватися Незалежна медіа-профспілка України.

Інші позитивні події, які назвали журналістські організації, - це набрання чинності законом про доступ до публічної інформації та зміни до закону про інформацію. “Третій позитивний момент - це те, що почався системний діалог із владою”, – сказала О.РОМАНЮК.

За її словами, усі ці позитивні тенденції закладають основу для того, аби покращувати свободу слова в Україні наступного року.

У свою чергу, голова Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР наголосила на тенденції до зростання кількості випадків тиску на різні видання, зокрема, регіональні.

“На жаль, посилюється тенденція, яку можна назвати загальносвітовою, проте в Україні вона є особливо критичною: закриття і конфлікти в друкованих ЗМІ», – сказала В.СЮМАР.

Шеф-редактор проекту “Телекритика” Наталія ЛІГАЧОВА повідомила, що “Телекритика” проводила моніторинг теленовин протягом 2009-2011 років. За її словами, у порівнянні з 2009 роком, наразі різко погіршилася якість новин.

“Експерти “Телекритики” зафіксували системні порушення стандартів балансу думок, відокремлення фактів від коментарів і повноти інформації”, – повідомила Н.ЛІГАЧОВА і відзначила, що саме ці три стандарти порушуються найчастіше.

Також вона зауважила, що відсутність повноти подання фактів є основним методом маніпуляції у новинах. “Зараз мова йде вже про те, що маніпуляції відбуваються не лише зі звуковим рядом, зі словесним, телеканали дозволяють собі цензурувати навіть відеоряд”, – сказала Н.ЛІГАЧОВА.

Згідно з результатами моніторингу, станом на липень 2010 року, у середньому кожен канал замовчував 56 суспільно важливих тем. У вересні 2011 року таких тем на кожен канал припадало вже 456 – повідомила Н.ЛІГАЧОВА і зауважила, що замовчуються теми не лише політичного характеру, а й економічного.

Також вона констатувала погіршення якості політичних ток-шоу. “Глядач не отримує з наших телеканалів збалансованої, повної інформації про те, що відбувається в країні”, – констатувала вона.