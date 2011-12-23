За рік у СІЗО Луценко прочитав 110 книжок і тепер цитує Хемінгуея

27 грудня виповниться рівно рік, як екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко утримується в Лук`янівському СІЗО. Підбиваючи підсумки свого першого року перебування за ґратами, Луценко назвав його "роком інтелектуальної обжерливості".

"Вже рік я перебуваю там, де раки зимують тільки. Але, перефразовуючи улюбленого Хемінгуея, "є речі гірші за тюрму - боягузтво гірше, зрада гірше, егоїзм гірше", - розповів Луценко в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Україна", пише ТСН.

За цей рік екс-міністр прочитав 110 книг, тому, з його слів, він став для нього "роком інтелектуальної обжерливості", а також "роком аналізу пройденого, внутрішнього диспуту з собою".

"Я став більше розуміти життя і більш терпимо ставитися до помилок людей. .. Я і тут, в СІЗО, не збираюся прогинатися і підбирати розпливчасті формулювання замість чесних оцінок того, що відбувається. І, звичайно, не відмовляю собі в задоволенні жартувати. Адже в нинішній Україні це і ознака нормальності, і зброя опозиціонера", - сказав він.

Нагадаємо, Луценко перебуває під арештом з 27 грудня минулого року. Весь цей час триває розгляд його справи у Печерському суді Києва.

Йому інкримінують зловживання владою під час розслідуванні справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, а також призначення високої пенсії та підвищення по службі особистого водія. Крім того, слідство вважає, що екс-глава МВС завдав збитків державі в результаті святкування Дня міліції в 2008 і 2009 роках.