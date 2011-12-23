Із фракції БЮТ-Батьківщина пішла людина Турчинова

Народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК вийшов із фракції "БЮТ-Батьківщина".

Про це сьогодні під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН зауважив, що робить це оголошення на підставі заяви Р.ЗАБЗАЛЮКА.

Причини виходу Р.ЗАБЗАЛЮКА із фракції невідомі.

За інформацією Української правди, Забзалюк вважається близьким до заступників голови "Батьківщини" Олександра Турчинова і Андрія Кожем’якіна.